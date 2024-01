Fa tappa a Trapani la mostra dedicata al magistrato e beato Rosario Livatino, sulla vita e il sacrificio del “giudice ragazzino”.

Dall’impegno in magistratura alla morte e la beatificazione. Un percorso fatto di immagini e contributi audio e video, per non dimenticare una delle tante, troppe pagine insanguinate della storia della Sicilia.

“Sub tutela Dei” si intitola la mostra itinerante dedicata al ricordo di Rosario Livatino, assassinato il 21 settembre del 1990 dagli uomini della Stidda mentre, senza scorta, si stava recando in tribunale.

L’installazione approdata in città grazie al contributo della Libera Associazione Forense, della locale sezione dell’Associazione Nazionale Magistrati, dell’Ordine degli Avvocati di Trapani e del Centro Culturale Cinque Torri, è stata inaugurata oggi nell’atrio del palazzo di Giustizia.

In concomitanza con la mostra, domani e venerdì, presso la Chiesa di San Pietro di Trapani, sarà esposta una teca contenente la camicia insanguinata che Livatino, proclamato Beato nel 2021, indossava il giorno dell’agguato.