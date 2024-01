Nel 2024 arriva il Bonus Mamme lavoratrici (ma con contratto a tempo indeterminato)

Nel 2024 arriva il Bonus Mamme lavoratrici. Si tratta di un’agevolazione che prevede uno sconto totale, fino a 3.000 euro annui, sui contributi previdenziali a carico delle mamma lavoratrici, dal secondo figlio in poi.

Il bonus in questione interesserà gli stipendi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Per accedere allo sconto, però, è necessario essere in possesso di determinati requisiti o non sarà possibile ottenerlo.

Per le mamme con 3 o più figli, il bonus spetterà fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo. Per le mamme con 2 figli, invece, l’agevolazione spetterà fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo, riguardando però solo l’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Per accedere al bonus, inoltre, le mamme lavoratrici devono essere dipendenti pubbliche o private, titolari di contratto a tempo indeterminato, anche part time.

Resteranno escluse dal bonus le madri di un solo figlio, anche se disabile e tutte coloro che non hanno un contratto a tempo indeterminato come le lavoratici domestiche, le pensionate, le lavoratrici a tempo determinato, le libere professioniste, le disoccupate, le collaboratrici occasionali, che però potranno richiedere aiuti con altri fondi e progetti, come quelli della pensione di invalidità o il sostegno per i caregiver (per il vero molto spesso irrisori).

Per ottenere il Bonus mamme 2024 il datore di lavoro dovrebbe riconoscere l’agevolazione in automatico a partire da gennaio 2024 e fino a dicembre 2024 per le mamme di due figli e fino a dicembre 2026 per le mamme di 3 o più figli.