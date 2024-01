Forno abusivo sequestrato a Marsala, il plauso di Cna: “Auspichiamo ulteriori controlli”

Da sempre impegnata contro il fenomeno dell’abusivismo in tutti i settori- estetica e parruccheria in testa, agroalimentare, edilizia- Cna Trapani esprime soddisfazione per l’attività di controllo della Polizia Municipale di Marsala che ha portato al sequestro di un panificio abusivo in contrada Pastorella. Sprovvisti di autorizzazioni amministrative e sanitarie, i gestori panificavano in alcune stanze di una struttura sita in un fondo rustico, a cui si giunge percorrendo, dalla statale, una stradina interna. Contestualmente, sono state sequestrate le attrezzature per la panificazione ed elevate sanzioni per diverse migliaia di euro come previsto dalle norme in materia.

“Da sempre a sostegno di chi opera nel rispetto della legalità- dichiarano il Segretario e il Presidente della Cna provinciale, Francesco Cicala e Giuseppe Orlando- e che, talvolta con grande fatica, adempie a tutti gli obblighi necessari per proseguire la propria attività lavorativa o imprenditoriale nel rispetto della legge, non possiamo che esprimere plauso per tutte le operazioni di polizia contro l’abusivismo”.

“Auspichiamo quindi- concludono- che controlli continui, sistematici e capillari del territorio conducano a stanare ulteriori attività che operano nella concorrenza sleale e nella totale inosservanza della legge”.