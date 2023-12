Lascia la rianimazione il piccolo di 4 anni caduto da un palazzo a Palermo

Il bimbo di 4 anni caduto dal sesto piano di un palazzo in via Ausonia a Palermo assieme al padre deceduto, ha lasciato il reparto di rianimazione dell’ospedale “Cervello”. Adesso si trova in un reparto di degenza con una frattura al braccio e alcuni valori da tenere sotto controllo in quanto il torace e l’addome sono impattati contro il tetto di un ristorante che si trova di sotto, dopo un volo di 20 metri.

La dottoressa a capo del Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale del capoluogo ha raccontato che il bambino piangeva e chiamava il padre che è stato trasportato agonizzante in ambulanza insieme al piccolo. Secondo la dottoressa il piccolo che due anni prima perse la madre pare a causa del Covid.