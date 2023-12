Palermo: tenta di salvare il figlio ma cadono dal sesto piano, morto il papà

Padre e figlio, di 38 e 4 anni, sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a Palermo, finendo sulla tettoia di un ristorante. L’uomo, professore della facoltà di Ingegneria, è morto in ospedale.

Il bambino è ricoverato all’ospedale Cervello nel reparto di pediatria e non si conoscono ancora le sue condizioni. Qualcuno avrebbe visto il bambino sporgersi pericolosamente dal balcone e il padre, nel tentativo di afferrarlo, sarebbe precipitato con lui. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

Il bambino ricoverato in ospedale è vigile e la tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni. La vittima, professore ordinario all’Università di Palermo, da poco più di un anno aveva perso la moglie. L’incidente è accaduto intorno alle 15. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.