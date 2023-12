Il Comune di Marsala acquista la nuova bandiera del Monumento ai Mille

Qualche settimana fa avevamo messo in luce il degrado del Monumento ai Mille ancora chiuso per cavilli burocratici mai sbrigati e il fatto che la bandiera tricolore – che era stata pure oggetto di furto – fosse completamente strappata probabilmente a causa del forte vento e dell’usura. Peraltro il Consiglio comunale aveva approvato l’alzabandiera, ogni primo sabato del mese, come segno di unità e identità nazionale.

Adesso dal Comune di Marsala è stata approvata una determina di affidamento del servizio di installazione e sostituzione della bandiera italiana alla ditta di Antonio Sammartano per una somma complessiva di 183 euro. In questo modo al Monumento torna un tricolore nuovo e non più logoro e strappato.