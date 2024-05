Mazara sempre più cardioprotetta, defibrillatori attivi in Città

Mazara del Vallo sarà sempre più cardioprotetta. È stato infatti presentato, presso la Sala Conferenze Filippo Basile del Palazzo della Legalità, il progetto “Cuore Nostro” che prevede la donazione e l’installazione di sei nuovi defibrillatori in città, in nuove postazioni cardioprotette h24, oltre alla realizzazione di pannelli riportanti la mappatura delle zone cardioprotette e la formazione di 40 addetti all’uso del defibrillatore attraverso corsi BLSD. Il progetto della società Mg Comunication è stato patrocinato gratuitamente dal Comune di Mazara del Vallo e realizzato grazie al contributo di una ventina di aziende del territorio, che hanno permesso la realizzazione dello stesso a costo zero per le casse comunali.

La società Mg Comunication si è inoltre occupata della manutenzione dei defibrillatori già esistenti. Le sei nuove postazioni cardioprotette h24 si aggiungeranno alle sette postazioni già presenti nel territorio e verranno installate nei seguenti punti: Via Castelvetrano, davanti la farmacia Lenzi; Via Salemi davanti la Farmacia Grimaudo; Via Marsala davanti la Farmacia Perricone; Piazza Imam davanti la Farmacia Imam; Piazza Trevalli davanti la Macelleria Angileri; Lungomare davanti il ristorante La Vela. Durante l’incontro, oltre ai ringraziamenti alle aziende sponsor, è stato presentato anche il pannello che riporta la mappatura di tutte le zone cardioprotette della città e che verrà installato in 16 punti del territorio. Lo scorso 2 maggio, inoltre, è iniziata la formazione a 40 addetti all’uso del defibrillatore che si concluderà il prossimo 22 maggio.