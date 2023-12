Fine settimana amaro per le squadre dell’Entello Volley

Fine settimana amaro per le prime squadre dell’Entello Volley: due sconfitte, entrambe al tie-break.

Perde in casa la Cantieri Elewatt Entello e perde al tiè break molto equilibrato.

Un primo set da dimenticare dove i ragazzi di coach Vulpetti, sembrano non essere mai entrati in campo, solo nella fase finale infatti riescono a dare qualche segnale di esserci, ma lo chiudono a 16 punti. Segnale che fa sperare per il proseguo. Ed è così. Il secondo set infatti è dei padroni di casa che lasciano gli avversari a 22 punti.. Parte molto equilibrato invece il terzo set. Entrambe le formazioni se lo giocano punto a punto. Ma alla fine la spunta il Club Leoni per 25-22. Nel quarto set grazie ad un gioco più pulito e a qualche errore di troppo da parte degli, la Cantieri Elewatt Entello riequilibra la partita e la porta all’ennesimo tiè break. Inizia bene su 6-2 ma l’avversario rialza la china e al cambio campo piazza un break di 6-0 portandosi sul 6-8. Vittoria finale per gli ospiti, amara delusione per i padroni di casa.

“Concludiamo con amarezza la fine dell’ anno – dice coach Vulpetti – mi aspettavo un atteggiamento ben diverso dai miei ragazzi, ma va bene così. Continueremo a lavorare, siamo una squadra sempre viva ma ahimè giochiamo un po’ troppo a fasi alterne”.

Appuntamento al 14 gennaio fuori casa in provincia di Messina a Pace del Mela.

Serie C Maschile

Cantieri Elewatt Entello vs APD Club Leoni 2-3 (16-25 / 25-22 / 22-25 / 25-21 / 10-15)

Trasferta palermitana da dimenticare per l’Entello – UnipolSai. La gara con il Volley Palermo è iniziata subito con il primo set a favore delle padrone di casa. Il secondo e terzo set è delle ericine con dei buoni momenti di volley. Coach Giliberti cambia l’assetto della squadra e questo permette di vincere sia il secondo (16-25) che il terzo set (18/25).

Nel quarto set però le temibili ragazzine palermitane rientrano in campo piuttosto agguerrite e, approfittando di qualche errore di troppo da parte delle Entelline, fanno loro il set, portando l’incontro al tie breack.

Nell’ultimo set l’Entello parte bene ma alla fine di un combattutissimo set, è costretta a concedere il 3 a 2 alle avversarie!

Gare del settore giovanile

Serie D femminile

Ottica Galeazzo VPA vs UnipolSai_Strazzera 3-2 (25-17 / 16-25 / 18-25 / 25-20 / 17-15)

U14b Salemi Volley Project vs Erice Entello 1-3 (9-25 / 22-25 / 25-23 / 10-25)

U15m Carnie e Sfizi Entello vs VSC Mazara 3-0 (25-14 / 25-13 / 25-14)

U16F Erice Entello vs Gesacom Progetto 0-3 (16-25 / 9-25 / 22-25)

U16F Erice Entello vs Fi.Geo Fenice/Entello 3-0 (25-9 / 25-13 / 25-9)

U17 Volley Club Sciacca vs Carni e Sfizi Entello 2-3 (25-10 / 25-23 / 22-25 / 10-25 / 15-17)