Eccellenza Femminile: il Marsala va 12 volte in goal

Sport Palermo CF-Marsala, la gara valevole per il ritorno di 8ª giornata di Campionato di Eccellenza, termina con una larga vittoria delle azzurre per 0-12 grazie alle reti di Alcamo, ben 8 per la trapanese, Sciacca, alla sua prima rete da titolare, Termine, Bannino e Mulè, a segno da subentrata al suo esordio assoluto in prima squadra.

Dopo la pausa per le festività natalizie, il gruppo di mister Valeria Anteri sarà ancora una volta ospite per il ritorno di Eccellenza Femminile Regionale, programmata in casa del Vigor C.P di Montelepre, domenica 7 gennaio alle 10.30 presso il Campo Sportivo di Giardinello (PA).

Tabellino di gara:

Risultato: 0-12

Marcatori: Alcamo, Alcamo, Sciacca, Termine, Alcamo, Alcamo, Alcamo, Alcamo, Alcamo, Alcamo, Bannino, Mulè.

Sport Palermo: Capodici, Renna, Di Giovanni, Soldano (Airò 10’ st), Burgio, Ribuffo, Carmicino, Pezzati, Riccobono (Graziano 13’ pt), Scibilia, Pelli. Panchina: Airò, Graziano. Allenatore: Francesco Aronica

CF Marsala: Donato, Via (Manuguerra 1’ st), Di Napoli (Pulizzi 19’ st), Alcamo, Pisciotta, Termine, Bannino, Sciacca (Mulè 19’ st), Agozzino, Bahloul (Giacalone G. 19’ st), Guzzo (Foderà 1’ st). Panchina: Giacalone G, Manuguerra, Mulè, Foderà, Pulizzi, Pipitone B. Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Riccardo Bianco sezione di Palermo

Ammoniti: Pezzati ( pt), Espulsa Carmicino (19’ pt).

Campo da gioco: C.S. Pietro Pisani