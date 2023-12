“Winter edition” d’oro per i Diavoli Rossi di Marsala alle finali di Rimini

Si sono svolte a Rimini, dal 7 al 10 dicembre, le finali nazionali Silver di ginnastica artistica maschile e femminile, alle quali la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala ha partecipato con 12 atleti. Le prime a scendere in campo sono state le due ragazze del livello più difficile, LE (Eccellenza), Maria Barraco e Miriam Venezia che, per una serie di errori portano a casa un 6° posto al volteggio per Miriam e un 5° di squadra nella classifica “duo”.

Nelle finali del livello LC Xia Cerami raggiunge il 52° posto individuale e Giada Maltese il 33°, ma in coppia nel “Duo”, raggiungono il 5° posto, seguite dalle compagne di squadra Chiara Amodeo, 21ª in classifica individuale e Martina Marchetti 29ª, che però, nel “Duo” arrivano seste. Nel Campionato di livello LB, in tre categorie diverse, la ginnasta Giorgia Di Miceli, categoria Allieve 1, si piazza al 20° posto, Federica D’Urso, categoria Allieve 3, si piazza al 31° posto e Martina Emmolo, categoria Allieve 4, si piazza al 34° posto.

Nella seconda giornata di gare, fa il suo esordio in una competizione a carattere nazionale, Francesco Giappone, che nel livello LC, categoria Junior 1, si classifica 20°. I podi sono arrivati nel livello LD, dove la Diavoli Rossi ha schierato in campo Martina Amodeo nella categoria Allieve 4 e Quyet Cerami nella categoria Allieve 3, che, in coppia conquistano una medaglia d’argento, sfiorando il 1° posto e facendo esultare la squadra al completo.

Nella classifica individuale Quyet Cerami ottiene altri due podi, un 2° posto al volteggio e un 3° al corpo libero, oltre ad aver raggiunto un ottimo 4° posto all around; Martina Amodeo ha ottenuto invece la seconda posizione nella classifica all around, data dalla somma dei punteggi ottenuti in tutti e quattro gli attrezzi (volteggio, parallele, trave e corpo libero) e realizza il sogno ottenendo la medaglia d’oro al corpo libero. La conquista di questo titolo, le ha permesso di ricevere, da parte del CONI di Trapani, presso l’Auditorium del IV Circolo “G. Marconi”, un premio per aver conquistato un titolo nazionale di prestigio. Tanta la soddisfazione dei tecnici federali Gianluca Gimondo e Monica Colicchia.