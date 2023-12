A Fasano la Marsala GesanCom Volley vince 3 a 0

Imponente prestazione in trasferta a Fasano per la GesanCom Marsala Volley che batte con un perentorio 0-3, grazie ai parziali 18/25, 22/25 e 18/25, le padroni di casa della Pantaleo Podio di Coach Paolo Totero. Un undicesimo turno di stagione regolare che così vede le ragazze di Coach Ciccio Campisi fare un positivo salto in classifica, avvicinandosi a soli due punti dalla vetta coabitata da Volley Catania ed Amando Volley ed entrando di diritto, a soli due match dal termine del girone di andata, in zona play-off promozione.

Coach Campisi schiererà uno starting six con la diagonale Grippo/Varaldo, Gasparroni/Silotto di banda e le centrali Galiero/Caserta alternate al libero Norgini. Un match in cui, per la prima volta in stagione, il tecnico marsalese non ha dovuto fare ricorso a sostituzioni di sorta dato che la formazione iniziale è riuscita a produrre fasi ben giocate e distribuite in modo equanime nelle varie rotazioni che hanno portato con determinazione alla vittoria finale ed alla conquista dell’intera posta in palio. Una sfida mai in discussione che nei tre set ha avuto un solo andamento: capitan Varaldo e compagne sempre avanti che controllavano eventuali ritorni delle avversarie e piccoli gap a proprio favore nel punteggio che hanno prodotto i parziali vincenti.

“Siamo molto contente, conquistare tre punti qui era molto difficile, dichiara nel post partita la centrale Giulia Caserta. E’ stata una bella partita, siamo state brave a tenere nei momenti difficili e ad essere incisive in tutti i fondamentali, in particolare con il muro. Adesso testa al prossimo appuntamento che sarà a gennaio, dopo le feste”.

Tabellino di gara:

CesanCom Marsala Volley: Varaldo 15, Caserta 7, Grippo 4, Galiero 11, Silotto 7, Gasparroni 9, Norgini (L), Modena 0, Morciano ne, Sturniolo ne, Bergese ne. Allenatore: Ciccio Campisi.

Pantaleo Podio Fasano: Antonaci 7, Negro 7, Marsengo 6, Barbolini 9, Martilotti 9, Soleti 9, Pisano (L), Mollica (L2), Rizzo 0, Gotti ne, Di Diego ne, Fatticcioni ne, Morabito ne. Allenatore: Paolo Totero.

Note Battuta (punti/errori) Marsala 7/5, Fasano 7/14 – Muri punto Marsala 8, Fasano 6.