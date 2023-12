Goleada del Marsala Futsal in casa contro Bovalino

Goleada per il Marsala Futsal 2012 nella decima giornata di Campionato di serie B Calcio a 5 Girone H. Al Palasport San Carlo davanti al proprio numeroso pubblico, gli azzurri hanno sconfitto il Bovalino C5 per 10 a 1.

Primo tempo_ Il Marsala entra subito in partita, il Bovalino non è da meno e cerca i primi spazi. Al primo minuto di gioco però, un errore in difesa viene pagato caro dalla squadra calabra che perde palla e Tendero è pronto a insaccarla alle spalle di Di Giglio.

Al 5’ sempre lo spagnolo – attuale capocannoniere del Girone H di serie B – sale sulla fascia e lancia Capitan Pizzo che segna il 2 a 0.

Il terzo goal azzurro un minuto dopo nasce da una palla che viene intercessa da Tendero che va in goal facile e qualche secondo più tardi è sempre lui che vede Matteo De Bartoli in buona posizione per il 4 a 0; al 9’ ancora De Bartoli si rende protagonista di un gran tiro che finisce in rete dopo aver appurato il portiere avversario fuori dai pali. Al 14’ arriva la seconda rete per Vito Pizzo su punizione. In meno di 15 minuti il Marsala Futsal mette a segno 6 goal mentre l’unica rete del Bovalino viene segnata negli ultimi secondi grazie a Rondò.

Secondo tempo_ Al 1’ è ancora inarrestabile il Marsala: De Bartoli intercede una palla dei calabri e in un uno-due con Alessandro Patti, quest’ultimo prima sfodera un bel sinistro difficilmente parabile, poi ruba palla agli avversari e generosamente la passa a Tendero pronto in area per l’8 a 0.

La nona rete del gioiellino madrileno giunge all’11’ da posizione decentrata. E’ naturale come il Bovalino sia frastornato dalla corazzata azzurra che nell’ultima parte del secondo tempo abbassa i toni cercando di gestire il match. Sul finale di partita, momento di gloria anche per Gabriele Pellegrino che al 17’ si frappone in un passaggio tra due giocatori ospiti e tira verso il palo, la sfera però carambola in rete.

Il Marsala conquista tre punti e si porta a 20 in classifica, al momento seconda dietro il Mistral ma in attesa degli altri risultati considerato che la gara col Bovalino è stata anticipata e che le altre squadre giocheranno sabato 23 dicembre.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012: Pacioni, Buffa, Pellegrino, Pierro, G. Costigliola, Bonafede, Tendero, A. Taormina, Patti, Foderà, De Bartoli, Pizzo. All. Vincenzo Giacalone

Bovalino C5: Di Giglio, Mazzei, Clemente, Dattilo, Rondo, Avarello, Benavoli, Torrini, Morabito, Gnisci, Fontana, Mesiti. All. Gianfranco Sansotta

Marcatori: Tendero (1’, 6’ p.t. – 1’, 11’ s.t.), Pizzo (5’, 14’ p.t.), De Bartoli (6’, 9’ p.t.), Patti (1’ s.t.), Pellegrino (17’ s.t.)

Ammoniti: Clemente (BC5), Foderà (MF2012)

Arbitri: Carmelo Gurrieri, Salvatore Cucuzzella, Vincenzo Lo Presti (crono)