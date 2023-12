La Star Cycling Lab presenta il team 2024

Zeen-Star Cycling Lab presenta il team per la stagione agonistica 2024. L’evento si terrà il prossimo 20 dicembre, dalle 20, a Marsala, presso la sala conferenze di Cibus Food Factory in Via Salemi, 128. Per l’occasione, sarà presente la dirigenza, il team master e il settore giovanile.

Prenderanno parte alla presentazione anche gli sponsor, tra i quali Zeen Bikes, noto brand svizzero nonché fornitore ufficiale per la successiva stagione. Verrà esposta anche la maglia che il team lilybetano vestirà il prossimo anno. La cerimonia prevede anche la premiazione degli atleti che hanno raggiunto risultati positivi nel corso del 2023 e la celebrazione dei successi ottenuti nell’ultima stagione agonistica.