Centro Studi Arti Marziali: a Marsala passaggio di cinture

Nelle giornate di lunedì 11 e mercoledì 13 dicembre, presso il Centro Studi Arti Marziali di Marsala in via Aurelio Saffi, n. 12, si sono svolti gli esami per il passaggio di cintura ( kyu) dalla bianca fino alla nera. Gli allievi si sono cimentati nella dimostrazione delle principali tecniche di Ju Jistu, nonché nella difesa personale.

Il Maestro Ignazio Parrinello, 8 ° dan di Ju justu, titolare della storica palestra, nonché membro della commissione per gli esami, ha conferito, dopo un’attenta e rigorosa valutazione, le diverse cinture ai suoi allievi. Tra coloro che frequentano il Centro Studi Arti Marziali Marsala, vi sono numerose ragazze che stanno acquisendo le modalità di difesa personale. All’evento hanno assistito anche i genitori.