A Petrosino la magia del Natale con tanti eventi. Il programma

Il comune di Petrosino è pronto a celebrare il Natale con un fitto calendario di eventi e attività per tutti i cittadini. L’Amministrazione comunale ha infatti programmato una serie di appuntamenti che si terranno dal 12 dicembre al 6 gennaio 2024, volta a coinvolgere e divertire grandi e piccini.

La programmazione inizia il 12 alle ore 17 presso il Parco della Pace con il “Concerto Sax Band”, un evento musicale tenuto dagli ex alunni della classe di indirizzo musicale, l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo G. Nosengo e il coro delle classi. A seguire, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale, per fare entrare tutti nell’atmosfera delle festività.

Il 16, dalle 16.30, presso il Centro Polivalente si terrà “Aspettando il Natale”, un laboratorio creativo e di animazione organizzato da “Bollicine & Follie”. Un’occasione per realizzare decorazioni natalizie e passare una serata divertente in compagnia. Il giorno successivo, sempre al Polivalente, si svolgerà “Uno spasso di Natale”, organizzato dall’Associazione Trinacria. Dalle 16.30 ci sarà un laboratorio sull’arte del riciclo e animazione per i più piccoli, mentre alle 21 avrà luogo il Christmas Bingo, serata di intrattenimento.

Il 21 dicembre, dalle 16 alle 18, presso la Casa del Volontariato e delle Culture, si terrà l’evento “Un Natale intergenerazionale… tra solidarietà e cultura”, organizzato dal Ce.S.Vo.P. di Petrosino. Il 22, dalle ore 20, al Centro Polivalente avrà luogo “Pet Therapy – Natale a 4 Zampe”, organizzato dal Gruppo Musa. Durante l’evento ci sarà la partecipazione della Scuola di ballo “Estrella Latina”; mentre alle 20 in diverse zone della Città si svolgerà “Babbo Natale in carrozza”, organizzato dall’Associazione Attaccaticci.

Dal 17 al 26 dicembre e il 6 gennaio, presso il Parco della Pace, sarà possibile visitare il Presepe Vivente, a cura dell’Associazione Petros-sinis e si terranno anche i mercatini di Natale. A Santo Stefano alle 18 “Melodie di Natale” al Polivalente, un concerto musicale tenuto da “The Vocal Accademy”. Giorno 29 ore 21, stesso luogo, con “Christmas in Concert”, a cura della Diapason Music School, mentre il 4 gennaio allo Stado Comunale dalle 10.30 si terrà il Play District, un evento organizzato dall’ASD Only Happy.

Infine, il 6 gennaio, al Parco della Pace ci saranno “I Re Magi in visita alla Capanna”, dalle 18 alle 20, evento per celebrare l’Epifania, che vedrà la presenza dei tre re magi in costume che arriveranno a visitare la capanna, portando doni e gioia. Durante tutto il periodo natalizio, dal giorno 11/12/2023 al 06/02/2024, il Presepe sarà sempre visitabile.