Marsala: i campi di Paolini e Strasatti in gestione, ma i problemi degli impianti non finiscono

Si è svolta nei giorni scorsi la procedura per l’affidamento del campo di calcio di contrada Paolini. A giorni invece, ci sarà l’assegnazione di quello di contrada Strasatti, il “Mariano Di Dia”. Questi si aggiungono alla piena fruibilità degli spalti dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” dopo una chiusura al pubblico lunga tre anni.

Adesso sono agibili sia tribunale che gradinata per circa 5mila spettatori. Ma non la curva. Per non parlare del campo da gioco in pessime condizioni o la pista di atletica che chissà se vedrà mai un progetto per rimetterla a nuovo. Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, d’intesa con la nuova dirigente Giovanna Basiricò e i competenti uffici tecnici comunali si è stabilito di seguire un preciso cronoprogramma anche per l’affidamento degli altri impianti sportivi: PalaBellina, PalaSport e Stadio municipale a detta del Comune.

“Si è messo ordine finalmente ad un settore dove mancavano da anni agibilità, certificazioni antincendio di impianti e contenitori culturali, spesso utilizzati senza i prescritti requisiti di legge. Un lavoro che ha avuto bisogno di investimenti e di un paziente ed impegnativo lavoro. Adesso con la collaborazione dei privati si potranno anche apportare migliorie ai diversi impianti della città”, afferma il sindaco Massimo Grillo.