A Castelvetrano rischia di sparire il Circolo didattico “Di Matteo”

Il circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano rischia di sparire e di essere accorpato in altre scuole del territorio. Manca solo la firma del decreto da parte dell’assessore regionale dell’istruzione Mimmo Turano per certificare il piano di ridimensionamento scolastico anche per la provincia di Trapani, così come più volte paventato.

Dalla conferenza provinciale era uscita la proposta di salvare il circolo didattico intitolato alla memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bimbo sciolto nell’acido dalla mafia.

Al momento il dimensionamento in Provincia di Trapani riguarda un circolo didattico di Pantelleria, uno a Marsala che riguarda il Cavour e il Verdi che oggi fanno già parte della Scuola “Mazzini”, altre due scuole a Mazara e a 2 a Trapani, uno a Castelvetrano e uno ad Alcamo.

Il Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” sarà smembrato e fuso ai due istituti comprensivi già esistenti quali il “Capuana-Pardo” e il “Radice-Pappalardo”.