Spoglio a Marsala: Patti sale al 48%, Grillo al 37%. Adamo al 14,5% e Curatolo all’1%

ore 16.59: In 30 sezioni su 80: Patti 2.877 voti al 48,5%; Grillo 2.108 voti al 35,7%; Adamo 886 voti al 15%; Curatolo 52 voti allo 0,9%.

ore 16.40: In 25 sezioni su 80: Patti 2.232 voti al 48,2%; Grillo 1.678 voti al 36,3%; Adamo 673 voti al 14,5%; Curatolo 44 voti all’1%.

ore 16.37: In 23 sezioni su 80, questi i dati: Patti 1.795 voti al 46,7%; Grillo 1.428 voti al 37,1%; Adamo 588 voti al 15,3%; Curatolo 36 voti allo 0,9%.

ore 16.25: In 20 sezioni su 80 questi i dati: Patti 1.399 al 46,2%; Grillo 1.150 voti al 38%; Adamo 450 voti al 14,9%; Curatolo 31 voti all’1%.

ore 15.58: Andreana Patti si attesta ad oltre il 49% dalle prime schede scrutinate, mentre Massimo Grillo, indietro nelle prime proiezioni, recupera e si attesta al 34%, Giulia Adamo terza al 26%. Solo ultimo Leonardo Curatolo con soli 5 voti.

Dopo il dato definitivo dell’affluenza alle urne, inizia alle ore 15 lo spoglio a Marsala dove, in quanto comune sopra i 15mila abitanti, si potrà paventare l’ipotesi ballottaggio (eventualmente domenica 7 e lunedì 8 giugno). Dai dati di affluenza al voto, si evidenzia come gli elettori delle contrade sud e nord siano molto prolifiche, ma anche il centro città e urbano ha riscontrato alte percentuali di voto.

Prime proiezioni

Dalle prime informazioni che ci arrivano da 2 sezioni del centro storico, sembra che Andreana Patti sia avanti ma di poco su Adamo e Grillo, ma siamo alle 100 schede scrutinate da cui ci arrivano le prime proiezioni. Da altre informazioni giunte da sezioni del centro, Andreana Patti sta crescendo esponenzialmente rispetto ai suoi avversari. Giulia Adamo si attesta seconda e solo dietro l’attuale sindaco uscente Massimo Grillo.