Marsala: scaricano rifiuti vari e mobilio in strada, accade in via Grazia Vecchia

Hanno pensato bene di scaricare mobili, elettrodomestici, rifiuti vari, in pratica l’intero mobilio, alcuni incivili che hanno lasciato tutto ammassato nel sottopassaggio che da via Grazia Vecchia conduce a Piazza del Popolo. I residenti da giorni notavano lo strano movimento di accumulo che si creava lungo la strada pubblica fino a quando i rifiuti non si sono ammassati tanto che dalla via è difficile passare. “Qualcuno della zona ha pensato bene di scaricare un’intera casa in strada e lasciarla lì. Un’indecenza”, ci dice incredulo un abitante della via che assieme ad altri ha avvisato la Polizia Municipale che si è recata sul posto per fare fotografie e segnalare il reato commesso, oltre che avvisare la Formula Ambiente che dovrà occuparsi di smaltire rifiuti di vario tipo, sia ingombranti che non. Adesso si dovrà anche individuare il – o i – responsabile/i.