A Trapani consegnate le medaglie di lunga navigazione ai marittimi

Questa mattina presso la cornice della Sala delle Conferenze della Camera di Commercio di Trapani, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie per lunga navigazione ai marittimi trapanesi.

La medaglia per lunga navigazione rappresenta un importante attestato simbolico, al cui conferimento provvede direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su delega del Presidente della Repubblica, medaglia di bronzo per 10 anni di navigazione, d’argento per 15 anni mentre d’oro, quale massimo riconoscimento per periodi di navigazione sul naviglio mercantile superiore ai 20 anni effettuati con onore.

Le medaglie sono state consegnate direttamente dal comandante della Capitaneria di Porto Guglielmo Cassone che, con estrema soddisfazione, ha cosi’ concluso: “Le medaglie di lunga navigazione costituiscono il dovuto e giusto riconoscimento da parte dello stato per i meriti acquisiti nella particolare attività lavorativa svolta sul mare, per la quale la città di Trapani ha rappresentato e continua a rappresentare una delle più significative realtà italiane. Gli anni trascorsi sul naviglio mercantile, lontani dai loro affetti, sono pieni di responsabilità, fatica e carichi di disagi ma la perseveranza e la forza d’animo dimostrata da questi marittimi va tramandata alle nuove generazioni che si affacciano a questa impegnativa professione e che intendono intraprendere una vita di grandi sacrifici ma carica di soddisfazioni“.

Tali riconoscimenti costituiscono infatti, una solenne attestazione dei meriti conseguiti nel corso dell’attività lavorativa trascorsa in gran parte sul mare ed assumono particolare importanza, poichè giungono a coronamento di una vita professionale intensa ed impegnativa, quale quella delle gente di mare, spesso costellata di sacrifici personali dei marittimi imbarcati, che rimangono per molto tempo lontani dalle loro case e dalle rispettive famiglie.