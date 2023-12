Marsala: Diego Maggio presenta il suo libro al Circolo Lilybeo

Diego Maggio torna a presentare a Marsala il suo ultimo libro, “Della memoria e del disincanto” (Navarra Editore). L’appuntamento è in programma domenica 3 dicembre, a partire dalle 18, presso il circolo Lilybeo di Marsala, in piazza della Repubblica. Per l’occasione, l’autore dialogherà con Andreana Patti. La pubblicazione, presentata in prima assoluta lo scorso 28 settembre alle Cantine Pellegrino, sta riscuotendo attenzione e apprezzamento, testimoniati anche dall’accoglienza ricevuti a Parigi, presso il Centro Italiano di Cultura.

L’iniziativa sarà impreziosita dall’esposizione degli scatti fotografici di Aristide Tassone e dagli interventi musicali di Roberta Genna. Alcuni brani del libro saranno letti da Marika Bonanno. L’evento avrà anche una finalità solidale: il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto all’associazione Famiglie Persone Down di Marsala. Al termine della presentazione verrà offerto ai presenti un aperitivo.