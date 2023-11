A Trapani montata la ruota panoramica, attrazione delle festività

Dopo tanto attesa la ruota panoramica di Trapani prende finalmente forma. “Mesi di ricerche, idee e tanta pazienza saranno sicuramente ripagati dall’affetto di chi vi salirà. Per l’amministrazione, una sperimentazione in vista di possibili ulteriori allocazioni anche in estate. Ovviamente non mancheranno gli addobbi natalizi a corredo”, ha affermato l’assessore trapanese Emanuele Barbara.

Trapani quindi per le festività natalizia avrà un’attrazione da ‘grande città’ che già fa gola a tutti. Si trova in Piazza Vittorio Emanuele.