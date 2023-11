A Roma i Giovani Democratici di Marsala per “un futuro più giusto”

I Giovani Democratici di Marsala si sono costituiti in circolo ed hanno inviato una lettera per farsi conoscere alla cittadinanza:

“I Giovani Democratici sono un’organizzazione di ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona per contribuire alla costruzione di un’Italia moderna e di un mondo migliore, convinti che la situazione attuale non sia data per sempre, ma che le nostre generazioni abbiano tanto da fare e da dire per migliorarla, partendo dall’idea che tutti gli uomini e le donne devono nascere con la stessa dignità e con gli stessi diritti, in ogni parte del mondo. Tutti accumunati dall’idea che i diritti dell’uomo, dello studente, del lavoratore, la legalità, la solidarietà, la pace, la libertà di pensiero e di espressione siano la vera essenza della democrazia.

Lo scorso 29 settembre abbiamo deciso di costituirci a Marsala, nella sede del circolo PD in Via Frisella, certi di poter dare un grande contributo per lo sviluppo del nostro amato territorio marsalese. Fin da subito ci siamo messi al lavoro, collaborando insieme alle altre federazioni del territorio, per dare una nostra impronta alla giovanile nazionale del Partito Democratico.

Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito nazionale del Partito Democratico per la manifestazione dell’11 novembre tenutasi in Piazza del Popolo a Roma. Siamo partiti con la rappresentanza del circolo PD Marsala e con tanti altri siciliani, iscritti e simpatizzanti, con un treno speciale messo a disposizione. Un momento importante per condividere e fare rete.

Come ha detto, durante la manifestazione, la nostra segretaria Elly Schlein “siamo noi a dover ricostruire un campo progressista. Siamo qua per costruire una speranza al Paese, e questa piazza è la nostra risposta. Da questa piazza parte una fase nuova, non ci lasciamo qui, dovremo continuare a lavorare insieme, giorno per giorno, e non lo facciamo soli. L’alternativa c’è, se la facciamo vivere insieme, continueremo a cercare convergenze con le altre forze di opposizione”

Siamo scesi in piazza:

Per la PACE, un cessate il fuoco umanitario in medio oriente, la liberazione di tutti gli ostaggi, la protezione di tutti i civili, la fornitura di aiuti umanitari e una conferenza internazionale di pace per la soluzione: “due popoli due stati”;

Più SANITÀ PUBBLICA, contro i tagli e la privatizzazione;

Più SCUOLA PUBBLICA e DIRITTO ALLO STUDIO, come prima grande leva di emancipazione sociale e contrasto alle diseguaglianze;

Più SALARI approvando il SALARIO MINIMO LEGALE e CONTRASTANDO PRECARIETÀ e SFRUTTAMENTO;

Per il DIRITTO ALLA CASA, che è un diritto fondamentale;

Per una CONVERSIONE ECOLOGICA per accompagnare tutta la società a ritrovare equilibrio col pianeta;

Per i DIRITTI SOCIALI e CIVILI, che sono inscindibili, per l’EQUITÀ contro ogni discriminazione delle diversità.

In piazza insieme a noi altre 50 mila persone provenienti da tutta Italia. La nostra segreteria ha affermato: “Questa è la piazza dell’orgoglio democratico ritrovato. Non abbiamo nessuna presunzione di autosufficienza, siamo la prima forza di opposizione. Non facciamoci mai dire che l’alternativa non c’è, siamo noi! Non lasceremo a queste destre smantellare il Paese, l’Italia merita di più”.

I GD Marsala