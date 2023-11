“Lunedì prossimo, la Soprintendente ai Beni culturali di Trapani Girolama Fontana, sarà a Marsala per verificare insieme ai suoi tecnici la congruità dei lavori di manutenzione eseguiti nei mesi scorsi al teatro “Eliodoro Sollima” di Marsala”.

Lo ha fatto sapere il deputato regionale del PD, Dario Safina, in merito alle polemiche sollevate sui lavori eseguiti al teatro marsalese. “Nel dettaglio – spiega Safina – i dipinti a tempera esistenti nella parte lignea sarebbero stati riverniciati con un prodotto acrilico, chimico non adatto, che avrebbe sviluppato una patina lucida sui tre ordini di palchi. Patina che, secondo alcuni esperti, non solo avrebbe creato una evidente alterazione cromatica ma che addirittura non permetterebbe l’assorbimento del suono, creando delle risonanze acustiche spiacevoli in un teatro così piccolo”.

Secondo Safina potrebbe non esserci un’autorizzazione nè scritta nè verbale da parte della Soprintendenza all’esecuzione dei lavori e quindi ci vuole vedere chiaro. “Si tratterebbe di un fatto gravissimo che graverebbe pesantemente sull’Amministrazione comunale di Marsala”, chiosa infine il deputato trapanese.