Le marsalesi Cantine Intorcia vincono la medaglia di Platino al Merano Winefestival

Successo per il lavoro delle aziende vitivinicole marsalesi nelle competizioni internazionali. In questo caso il riconoscimento arriva per le Cantine Intorcia.





Il liquoroso Marsala Heritage Riserva Vergine Secco 1980 Underwaterwines UWW ha recentemente ottenuto la medaglia di platino al prestigioso “The Merano Winefestival”, un evento enologico di notevole rilevanza che celebra l’eccellenza del mondo del vino, insieme ad altri due importanti riconoscimenti tra cui:

Premio qualità/prezzo Gambero Rosso

Premio Quattro Viti “La Guida Vitae”

Le Cantine, fondate nel 1930 e attualmente gestite dalla famiglia Intorcia, hanno ricevuto il premio lo scorso 3 novembre presso il Teatro Puccini di Merano. Una giuria di qualità ha conferito la medaglia di platino che rappresenta il culmine di un impegno costante alla qualità e alla dedizione alla tradizione vinicola, valori intrinseci delle Cantine Intorcia.

“L’eccezionale successo del Marsala Riserva Vergine Secco 1980, dunque, è la risultante di anni di dedizione alla qualità che abbiamo dimostrato costantemente con una scrupolosa selezione delle uve e la maestria di lasciare al tempo il compito di svolgere il ruolo nell’affinamento dei vini”.

Oltre al successo al “The Merano Winefestival”, le Cantine Intorcia sono liete di annunciare due ulteriori importanti riconoscimenti:

Marsala Superiore Oro Vintage 2015 Riserva – Quattro Viti: ha ottenuto il massimo riconoscimento di QUATTRO VITI nella decima edizione di Vitae La Guida Vini, a cura dell’Associazione Italiana Sommelier, confermando l’eccellenza costante dell’azienda nella produzione di vini di alta qualità.