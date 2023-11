Rete dei Musei siciliani ANCI: nel trapanese 8 comuni aderiscono al portale

L’Anci Sicilia promuove un incontro sulla costituzione della Rete dei Musei Comunali per fornire istruzioni ai comuni e accelerare le fasi operative preliminari (oggi in videoconferenza dalle 11 alle 12.30).

“Sindaci, funzionari e dipendenti comunali – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia- si confronteranno con esperti del settore per analizzare lo scenario delle opportunità offerte dalla Rete dei musei comunali ai singoli enti nei settori produttivi del turismo e della cultura. In particolare, saranno approfondite le prospettive di sviluppo del progetto e i benefici derivanti per ogni singolo museo in termini di sviluppo dell’offerta museale e turistica. Il coinvolgimento in questa iniziativa potrà consentire ai comuni di utilizzare i propri musei e spazi espositivi per un nuovo posizionamento nel mercato turistico e l’adesione alla rete potrà consentire di aprire una porta all’interno della complessiva offerta sul piano turistico e culturale”

“Il percorso della Rete e dei singoli musei – concludono Amenta e Alvano – vedrà nell’incontro di domani con gli esperti un ulteriore momento di approfondimento e di confronto tra i singoli referenti”.

Durante l’incontro verranno definite le procedure collegate alle delibere di adesione e alla compilazione e trasmissione del questionario finalizzata all’implementazione delle strutture museali comunali sul portale già attivo www.musie-sicilia.it. finora aderito, attraverso una manifestazione d’interesse, 87 comuni e 207 musei tra cui il Museo della Civiltà contadina di Petrosino.

In Provincia di Trapani sono 8 quelli presenti nel portale; manca il Museo Lilibeo probabilmente perchè, regionale. Si parlerà di “Art Bonus, strumento per il sostegno dei musei comunali e di molti altri progetti della Pubblica Amministrazione”, di “Analisi dei quesiti critici del questionario e soluzioni operative per garantire i livelli minimi di qualità del museo”, de “La rete dei musei comunali della Sicilia”: valorizzazione del patrimonio diffuso, rigenerazione sociale e attrattività turistica territoriale” e infine de “I musei come luoghi di ricerca e produzione culturale. Le opportunità della rete per le comunità dei territori.