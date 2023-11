Egadi, da lunedì cambiano gli orari degli aliscafi

Da lunedì 6 novembre cambiano gli orari degli aliscafi da e per le Egadi. Sono state recepite le richieste avanzate dall’Amministrazione comunale di Favignana che nelle settimane scorse, facendosi portavoce di residenti e lavoratori, aveva chiesto una rimodulazione.

“I vecchi orari non erano adeguati alle esigenze delle nostre comunità”, spiega il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega ai Trasporti. “Ci erano state segnalate numerose criticità da parte di genitori di studenti, lavoratori e tanti altri pesantemente penalizzati. Al fine di migliorare il servizio abbiamo chiesto di rimodulare gli orari. Le modifiche apportate vanno nella giusta direzione seppure non sufficienti per rendere i collegamenti adeguati alle aspettative e alle esigenze delle comunità da noi amministrate. Ringraziamo l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla mobilità e la compagnia Liberty Lines. Continueremo a lavorare per ulteriormente intensificare e migliorare i collegamenti con le nostre isole. Nella speranza che il governo Meloni decida di stanziare le risorse finanziarie per un potenziamento che sarebbe non solo necessario ma anche dovuto”.