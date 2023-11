Violenza Palermo, la vittima decide di parlare a volto scoperto su Rai3. VIDEO

Asia, la ragazza di 19 anni vittima della violenza di gruppo a Palermo, ci mette la faccia senza paura e decide di apparire in tv, intervistata da Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo, su Rai 3.

Durante l’intervista esclusiva andata in onda ieri sera, martedì 31 ottobre, la giovane ha parlato di quella terribile notte in cui un branco di 6 giovani, di cui uno era un amico, l’hanno violentata.

“Io mi fidavo di Angelo – racconta Asia – si dimostrava dolce con me, non lo potevo pensare minimamente. Gli avevo raccontato tutta la mia vita, di mia madre malata di sclerosi multipla che se ne è andata quando avevo quattordici anni, di mio padre violento, del ragazzo che mi aveva abbandonata e di un altro che mi alzava le mani. Lui mi diceva che non mi avrebbe mai abbandonata né mi avrebbe mai fatto del male, che mi avrebbe trattata da principessa” ha detto parlando anche della sua vita, del periodo difficile in cui la madre se n’è andata e lei è finita in comunità-famiglia.

Asia ancora sta male “… la notte non dormo. Vivo di alti e bassi. Quando sono più fragile i commenti negativi sui social mi colpiscono in pieno” pensando anche a gesti estremi nella comunità-rifugio in cui si trova adesso per ripararsi da un clamore mediatico che l’ha vista vittima e protagonista suo malgrado, oltre che per tutelarsi dagli aggressori.