Addio al 2022 in musica nel trapanese. Il 1° gennaio a Tre Fontane il “bagno di Capodanno”

In Provincia di Trapani, diverse città si apprestano a celebrare il Capodanno.

“Capodanno del Golfo – Noche de Travesura”: musica con Dj, balli e spettacolo per la notte di San Silvestro nella piazza antistante la villa comunale Regina Margherita di corso Mattarella a Castellammare. Dalle ore 22,30 si potrà accedere per festeggiare in piazza dopo il benestare delle autorità preposte ai controlli di sicurezza ma sarà consentito l’accesso ad un massimo di 1.600 persone circa. Deroga alle emissioni sonore e musica fino alle 4 del mattino ma, dalle ore 22 del 31 dicembre e fino alle 6 di giorno 1 gennaio, è vietata la somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine anche se dispensate da distributori automatici.

Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

«Torniamo ad incontrarci in piazza e la notte di San Silvestro sarà un momento di gioia e ritorno alla condivisione: confido nel buon senso dei miei concittadini ai quali chiedo di festeggiare in maniera responsabile e rispettosa delle regole -invita il sindaco Nicola Rizzo-. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare per la collettività ed augura un anno sereno a tutta la comunità. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che quotidianamente contribuiscono a rendere più sicura la nostra città: le forze dell’ordine, il personale sanitario, gli addetti ai servizi di emergenza, la polizia municipale, i volontari, le associazioni e tutti quelli che in queste ore festive saranno impegnati a garantire i servizi pubblici. Anche quest’anno rivolgiamo un pensiero affettuoso a tutti coloro che soffrono, a chi è solo, a chi ci ha lasciati, a chi ha perso persone care, a chi ha dovuto lasciare la nostra Castellammare. L’augurio è di un sereno 2023!».

Evento da non perdere stasera ad Alcamo. Il noto DJ Delta, dopo il recente tour che lo ha visto su importanti palchi in Italia e all’estero, tra cui quello del Jova Beach Party, a grande richiesta ritorna la notte di Capodanno nella sua città natale, dove si prospetta una grande partecipazione di pubblico.

Domenica 1° gennaio, alle ore 10, nelle acque antistanti il lido “Monnalisa beach” sul lungomare est di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, si terrà il tradizionale “bagno di Capodanno”. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua settima edizione, è promossa dalla Pro Loco-Unpli “Costa di Cusa” e dal gruppo sportivo “Stanchi ma non troppo”.

Prima del tuffo in acqua, per chi lo vorrà, potrà partecipare a una corsa di riscaldamento sul lungomare. Alle 10 poi il bagno a mare. A ogni partecipante verrà offerto un accappatoio/telo mare in omaggio. Al termine proprio sulla terrazza del lido si terrà un brindisi augurale con tutti i partecipanti.