Tre Mari Erice premia Ignazia Bartholini per l’impegno culturale e sociale

L’associazione G.O.D. Tre Mari Erice anche quest’anno ha consegnato il consueto “Premio Nunzio Nasi”, riconoscimento culturale ideato diversi anni fa dal compianto giornalista Wolly Cammareri, membro attivo dell’associazione a una personalità trapanese che per motivi professionali si è distinta durante l’anno in corso.

Il riconoscimento è andato alla dottoressa Ignazia Bartholini in virtù del suo impegno in campo sociologico e per i suoi illuminanti studi sulla violenza di genere.

Ignazia Bartholini è stata anche consulente per il Comune di Trapani nella redazione del report utilizzato durante la candidatura a città della cultura.

Donna di grande spessore culturale, del suo impegno sociale ha fatto la targa distintiva del proprio operato. Per questi motivi l’associazione G.O.D. Tre Mari ha ritenuto che la professoressa Bartholini meritasse “… un incentivo nel prosieguo della sua attività e quindi, durante la cena associativa di fine anno è avvenuta la consegna di questo riconoscimento”, si legge nella nota a firma del Presidente Mario Minaudo.

Per quanto riguarda, invece, l’impegno sociale sul territorio, l’associazione ha donato 10 buoni spesa al Comune di Erice affinché, tramite l’apposito ufficio dei Servizi Sociali, venissero identificate 10 famiglie bisognose a cui consentire una fine d’anno più serena.

“Il nostro agire lo consideriamo un piccolo seme. La speranza è che sempre più associazioni culturali possano vestire gli abiti della solidarietà e contribuire, ognuno come può, non solo ad alleviare le sofferenze dei meno abbienti ma anche, e forse soprattutto, ad arricchire l’humus della cultura di questa nostra società trapanese troppo spesso dormiente e disattenta”, conclude Minaudo.