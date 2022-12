A Dattilo la consegna del Murales per promuovere il territorio

Mercoledì 28 dicembre alle ore 11 si terrà la cerimonia di consegna, alla comunità di Dattilo, del murales realizzato in occasione del Dattilo Cannolo Fest, l’evento realizzato dal progetto ideato dall’Associazione culturale CIURI, presieduta da Filippo Peralta, con il patrocinio del Comune di Paceco, dal 14 al 16 ottobre scorsi.

Una manifestazione incentrata sulla promozione e sulla valorizzazione del territorio attraverso l’enogastronomia e l’arte, affidando, nello specifico, per la realizzazione del murales in via Garibaldi a Dattilo, la direzione artistica al professore Enzo Campisi, che si è avvalso della collaborazione di altri artisti del territorio: Agnese Gambina, Stefano Saladino, Rosaria Scurti e Aurelio Trapani.

Il murales è stato realizzato grazie alla disponibilità della famiglia Barbera, che ha messo a disposizione il prospetto della propria abitazione, e al Colorificio ATRIA di Partanna, che ha fornito il supporto tecnico.All’iniziativa saranno presenti il sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, il presidente dell’Associazione CIURI, Filippo Peralta e, tra gli altri, il professore Enzo Campisi.