La Handball Erice saluta Kokuca, in panchina arriva Borsos

La SSD Handball Erice comunica la sospensione consensuale del rapporto con coach Filiberto Kokuca. La panchina della formazione è stata affidata temporaneamente a Edina Borsos, attuale responsabile tecnico del sodalizio ericino.

La società, già attiva alla ricerca del profilo idoneo per la conduzione tecnica della squadra, intende ringraziare Filiberto Kokuca per l’impegno profuso in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune professionali.

Al contempo, la SSD Handball Erice ringrazia le atlete Nicole Bernabei, Ana Paula Rueda e Paula Visentin per il lavoro svolto in campo, augurandole soddisfazioni sportive future.