Ginnastica in Festa, Marsala Gym Lab sul podio

Sono appena rientrate dalla loro primissima esperienza in campo nazionale le ginnaste dell’Asd Marsala Gym Lab che nei giorni scorsi sono state impegnate a Rimini per la Ginnastica in Festa – Winter Edition 2022.

Le gymlabine marsalesi del settore Silver LC accompagnate dalla tecnica Desirè D’Aguanno, hanno affrontato questa nuova esperienza confrontandosi con le compagne di ginnastica degli altri club d’Italia e conquistando meritevoli posizioni. Chiudono così la prova nazionale: Angi Clara (J2) 25° classificata, Bernardone Alessia (A3) 41° classificata, Casano Martina (J2) 44° classificata, Cusenza Miriam (A3) 20° classificata, Lamia Erica (S1) 19° classificata, Nizza Viola (A4) 49° classificata e Parisi Sofia (J3) 23° classificata.

“È stata una bellissima festa della ginnastica; nonostante fosse la prima esperienza in campo nazionale le nostre ginnaste si sono difese molto bene. È stato un exploit di emozioni forti vissute in una bolla di pura ginnastica. Rientriamo soddisfatte e con tanta voglia di fare sempre meglio pronte per la preparazione in vista dell’inizio del Campionato Regionale a Squadre di febbraio”, affermano dalla Marsala Gym Lab.