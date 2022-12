Marsala: Corso Calatafimi abbonda di spazzatura e di sanitari

“Mentre leggo, anche dal vostro giornale, che il sindaco di Marsala si appresta a nuovi progetti natalizi e a futuri interventi per il decoro urbano, a Corso Calatafimi, a due passi dall’installazione delle luminarie festive, ormai la spazzatura abbonda. Ecco quello che possiamo vedere oggi, proprio di fronte alla Caserma dei Vigili del Fuoco. Oltre alla ‘tradizionale’ spazzatura, i ‘soliti noti’ hanno depositato anche un lavandino”. E’ quanto ci ha riferito un nostro concittadino e lettore.

Noi che siamo in attesa – speriamo vana – di altri sanitari, segnaliamo all’Amministrazione comunale lilybetana che da mesi, sempre in Corso Calatafimi e nelle traverse, le lampade pubbliche che si fulminano non vengono sostituite. Forse al buio, verrà più facile ai trasgressori abbandonare i propri rifiuti in pieno centro urbano.