Marsala: AIL in Piazza Loggia per la ricerca sulla leucemia

“Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella”. E’ lo slogan della campagna AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che anche quest’anno porta nelle piazze italiane le stelle di Natale, i panettoni e i pandori tradizionali, le stelle di cioccolato per raccogliere fondi per la ricerca.

A Marsala i volontari AIL si ritroveranno in Piazza della Repubblica (Loggia), dall’8 all’11 dicembre, con un apposito stand, mattina e pomeriggio. Qui accoglieranno i cittadini che vorranno sostenere la ricerca medico-scientifica per combattere gravi malattie come la leucemia per ridare una speranza ai malati.