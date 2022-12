Trapani: emissioni sonore irregolari, denunciata la titolare di un locale

La Sezione Amministrativa della Polizia Locale di Trapani, unitamente ad ARPA Sicilia, è intervenuta in Corso Vittorio Emanuele dove, a seguito di numerosi esposti, sono stati effettuati appositi rilievi alle emissioni sonore provenienti da un’attività artigianale che svolgeva invece attività di pubblico esercizio senza autorizzazione. La titolare del locale è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 659 del Codice Penale per il reato di disturbo del riposo delle persone.

La strumentazione utilizzata è stata sequestrata. Nei mesi scorsi, già 8 attività erano state sanzionate per emissioni sonore all’esterno dei propri locali con la sanzione aggiuntiva di 5 giorni di sospensione.