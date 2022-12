Marsala: in fiamme un’auto in via del Fante

Condividi su:

Ancora un incendio di auto a Marsala. Stanotte è andata a fuoco una Volskswagen Up, parcheggiata nella zona di via del Fante. Le fiamme hanno interessato anche un’altra macchina, parcheggiata a fianco. Tuttavia, l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Calatafimi ha evitato che anche la seconda vettura fosse completamente bruciata, limitando i danni alla fiancata laterale. L’episodio, avvenuto intorno alle 2, ha allarmato i residenti e somiglia molto ad altre situazioni che si sono verificate nelle ultime settimane. Tuttavia, i vigili del fuoco non hanno trovato nei pressi dell’auto né bidoni di benzina, né segni di innesco. Condividi su: