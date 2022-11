Goleada del Marsala Futsal al Palermo in Coppa Italia C1

Il Marsala Futsal sommerge di goal il mal capitato Veco Palermo, imponendosi nove a due in trasferta, nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia C1 di Calcio a 5.

Un altro largo risultato che ricalca quello della gara di andata, giocato a Marsala e conclusosi otto a uno, in favore dei lilybetani. Per la seconda stagione consecutiva, quindi, il Marsala approda alla Final Four regionale di Coppa Italia che si disputerà tra il 14 e il 15 di gennaio 2023, in quel di Barcellona Pozzo di Gotto. Nella decennale storia del Marsala Futsal, con questa, sono tre le partecipazioni alla fase finale regionale di Coppa Italia per gli azzurri.

Il Marsala, nelle due precedenti occasioni, si è sempre piazzato al secondo posto. Insieme al Marsala a contendersi la vittoria finale che spianerebbe la strada verso la serie B, saranno il Mistral Carini, il Carlentini e L’Adrano. Gara senza storia quella contro la VeCo Palermo che ha visto così andare al segno i giocatori del Marsala: tre volte Tendero, due volte Pizzo e Crespo e una volta Perez e Foderà.

Troppo ampio il divario tecnico tra le due formazioni che ha permesso alla formazione Lilibetana di ipotecare il passaggio del turno a suon di goal tra la gara di andata, (8 a 1) e quella di ritorno, (2 a 9). In attesa di conoscere l’avversario della semifinale di Coppa, sabato 3 dicembre 2022 si tornerà in campo per il campionato dove, per l’undicesima giornata, il Marsala sarà impegnato in trasferta contro il San Vito lo Capo.