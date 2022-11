Al Comune di Marsala la casetta dei giochi “non è praticabile”

All’interno dell’Atrio del Palazzo comunale di Marsala, c’è un’area per bambini inutilizzabile. Erano infatti stati collocati già da alcuni anni, diversi giochi in una casetta di legno, che però risulta rotta.

Nella struttura compaiono alcuni cartelli con la scritta “Parco giochi non praticabile” in quanto alcuni pezzi sono divelti e potrebbero essere pericolosi per i bambini-avventori. Essendo all’interno dell’atrio comunale, sarebbe meglio riparare i danni alla casetta per consegnare alla cittadinanza – soprattutto ai più piccoli – un piccolo spazio per impegnare il tempo quando i genitori si recano in Comune.

Struttura che era frequentata, visto che l’ingresso è libero, da giovani mamme che portavano i loro figli per qualche momento di svago.