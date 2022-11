Gara di Karting a Marsala, divieti di circolazione dal 25 al 27 novembre

Nelle prossime giornate del 26 e 27 novembre, Marsala ospiterà la “Prova finale del Campionato Italiano Circuiti Cittadini di Karting – 10ª prova del Trofeo Italia e Trofeo Regionale”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione PKS Italia Motorsport di Castelvetrano e che si avvale del patrocinio dell’Amministrazione Grillo, si svolgerà in Piazza F. Pizzo e vie limitrofe dove saranno state disposte modifiche al transito veicolare, con limitazioni alla anche nella giornata che precede la gara: dalle ore 14 di venerdì 25 e fino alle ore 24 di domenica 27 novembre divieto di sosta con rimozione forzata e di circolazione lungo il circuito; ciò anche in tutta la piazza ex Inam e in alcuni tratti delle vie A. Fazio, F. Noto, M. Gandolfo, sull’intera via che collega Piazza Pizzo con via Gandolfo, nonché nell’area di intersezione tra Corso Calatafimi, via Roma e via Crispi, al fine di consentire la fermata e la sosta dei mezzi di trasporto pubblico.

In queste giornate su viale Fazio nel tratto compreso tra la via Pipitone e la Stazione Ferroviaria, sarà realizzata una corsia transennata per consentire l’arrivo in Stazione dalla via Crispi-Pipitone. E’ stato disposto che nel corso della manifestazione – ogni 15/30 minuti, durante le pause – verrà autorizzato il passaggio pedonale attraverso appositi varchi sorvegliati dal personale dell’organizzazione.