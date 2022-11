Misiliscemi, Peralta: “Auguri al neo sindaco Tallarita, giornata storica”

“Complimenti a Salvatore Tallarita che ha vinto la competizione elettorale a Misiliscemi. Mi auguro che sia il sindaco di tutti, non solo dei cittadini che l’hanno votato. La lista “Misiliscemi Insieme” ha permesso una scelta democratica, evitando che ci fosse un candidato unico per la guida del nostro Comune”, sono le parole del candidato sindaco Giuseppe Peralta dopo l’esito delle elezioni a Misiliscemi che così diventa ufficialmente il 25° Comune della Provincia di Trapani.

“Al di là del risultato personale, oggi è una giornata storica per tutta la comunità misilese che per la prima volta ha espresso una visione politica con la nuova Amministrazione che dovrà impegnarsi per risolvere i numerosi problemi del nostro territorio. Una parola per tutti coloro che hanno sposato la lista “Misiliscemi Insieme”: ai candidati, ai nominanti assessori, allo staff e agli elettori i miei più sentiti ringraziamenti”, dice infine lo sfidante.