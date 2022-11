Prima sconfitta in B2 per la “Lecocq” Marsala di Tennistavolo

Arriva la prima sconfitta nel girone I di B2 nazionale per la “Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo” Marsala. Dopo quattro match da imbattuti, i ragazzi di Coach Claudio Amato, cedono il passo in trasferta con il punteggio di 5-4, alla Top Spin Messina Assiconsult, società campione d’Italia di A1 con la prima squadra.

Un match davvero affascinante con un epilogo negativo per i lilybetani che si trovavano a condurre per 2-4 dopo sei partite ed assaporavano la quinta vittoria di fila che avrebbe avuto il gusto del record mai immaginato. Invece, a far tornare con i piedi per terra capitan Titone e compagni, ci ha pensato il team peloritano che memore di essere una società di elìte nel mondo del pongismo nazionale, inanella le vittorie occorrenti a portare a casa l’intera posta in palio e lasciando il dolce sapore dell’amaro in bocca agli avversari che servirà da memoria per il proseguo del torneo.

Questi i singolari giocati: