Incidente autonomo tra Mazara e Torretta, muore un 39enne

Ancora un incidente mortale in provincia di Trapani. A perdere la vita è stato un uomo di 39 anni, Ivo Pizzo, che per cause da accertare ha perso il controllo del suo scooter mentre stava percorrendo la strada provinciale Mazara del Vallo – Torretta Granitola. Vano, purtroppo, l’intervento degli operatori sanitari del 118, a cui non è rimasto che prendere atto del decesso del 39enne mazarese, successivamente accertato anche dal medico legale. Sul luogo dell’incidente sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia municipale per accertare la dinamica dell’episodio, che comunque non ha coinvolto altri mezzi in transito.