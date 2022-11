Stagnone, Grillo replica a Di Girolamo: “E’ male informato, i finanziamenti non sono a rischio”

“La cura dello Stagnone è una priorità della mia Amministrazione”. Così si esprime il sindaco Massimo Grillo, in risposta alla sollecitazione del suo predecessore, Alberto Di Girolamo, che aveva accusato la Giunta in carica di trascurare il prezioso sito naturalistico, organizzando un’iniziativa per questo pomeriggio all’imbarcadero per Mozia.

“Grazie al progetto RINASCE, finanziato per circa un milione e trecentomila euro con fondi europei, finalmente – sottolinea Grillo – riapriremo un canale dell’isola lunga per fare “respirare la laguna”, preserveremo la posidonia con nuove piantumazioni e piazzeremo una serie di sensori per studiare le correnti e i movimenti idraulici interni alla laguna. Leggo di comunicati e di manifestazioni che parlano di uno Stagnone a rischio e della possibilità della perdita dei finanziamenti. Preferisco pensare che siano male informati e non i soliti speculatori politici. Mi dispiace perché, pur di colpire la mia amministrazione, alcuni continuano a divulgare notizie false”.

Il sindaco di Marsala, in particolare, ribadisce che il finanziamento non corre rischi (“grazie al lavoro di questi mesi degli uffici abbiamo superato i limiti temporali e non rischiamo di perdere il finanziamento”) e che lo scorso 7 luglio è stato fatto il primo sopralluogo con tutti i tecnici dell’Università per preparare il progetto per apertura dei canali. “La prossima settimana – preannuncia Grillo – ci sarà il bando per batimetria e poi altre forniture per analisi ambientali e marittime propedeutiche allo studio correntimetrico. Nel frattempo, con il finanziamento precedente, è partita la procedura per il primo trapianto di posidonia e sono iniziate le analisi dei dati satellitari”.