L’Asp di Trapani avvia corso di formazione per direttori in ambito sanitario

L’Asp di Trapani, tramite l’Unità Operativa Formazione e Aggiornamento del Personale e E.C.M., ha stipulato un Protocollo di Intesa con il Centro di Formazione Permanente e Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana (CEFPAS) al fine di realizzare due edizioni del “Corso di Formazione Manageriale per direttori di Struttura Complessa” e un “Corso di Ricertificazione per direttore sanitario e direttore di Struttura Complessa”.

I corsi saranno presentati nell’ambito di una cerimonia di apertura organizzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, che si svolgerà lunedì 14 novembre 2022 alle 9, al Museo regionale “Agostino Pepoli”, alla quale parteciperanno Anna Maria Parrinello, direttore del Museo, il direttore generale del CEFPAS, Roberto Sanfilippo, il direttore della Formazione del CEFPAS, Pier Sergio Caltabiano, il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Vincenzo Spera che affronterà il tema del Management Sanitario, la responsabile dell’Unità Formazione e Aggiornamento del Personale e E.C.M. Antonella La Commare.

Di seguito l’elenco dei corsi manageriali:

– Corso di Formazione Manageriale per direttori di Struttura Complessa

Obiettivo: sviluppo delle competenze indispensabili per il governo della complessità, per la gestione del cambiamento e dell’innovazione in Sanità.

Destinatari sono 30 dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti indicati dal DPR 484/97 e dal D.lgs 502/1992 e s.m.i., specificati all'Art. 3 del DA Salute n.47 del 27 gennaio 2021.

La durata è di 128 ore, più 2 sessioni di approfondimento tematico a scelta dei partecipanti (2 seminari di 4 ore ciascuno) per complessive 136 ore.

– Corso di Ricertificazione per direttore sanitario e direttore di Struttura Complessa

L’obiettivo è quello di aggiornare le conoscenze dei partecipanti sugli ambiti tematici di interesse peculiare, favorendo lo scambio di esperienze professionali, tenendo presente l’attualità della normativa sanitaria nazionale e regionale e gli aspetti più salienti relativi al governo della complessità.

Destinatari sono 30 dirigenti già in possesso del Certificato di formazione manageriale che, ai sensi dell’art. 7 del DPR 484 del 10 dicembre 1997, ha una validità di sette anni. Durata: 64 ore.

I successivi incontri si svolgeranno nei locali aziendali dell’U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale e E.C.M. alla Cittadella della Salute – Erice, Casa Santa.