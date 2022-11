“Master dei Campioni 2022″: l’evento a San Vito Lo Capo

“Master dei Campioni 2022”: è la denominazione che il Comitato Regionale Sicilia della Federbocce ha dato alla manifestazione che si terrà oggi, domenica 6 novembre a San Vito lo Capo.

Vi parteciperanno infatti gli atleti siciliani che nel corrente anno sportivo hanno totalizzato il maggior numero di punti classificandosi campioni regionali 2022.

Le gare, che avranno pertanto un elevato valore tecnico e spettacolare, si terranno con inizio alle ore 9 presso il bocciodromo gestito dall’Asd Bocciofila San Vito lo Capo e riguarderanno gli atleti appartenenti alle categorie A, B, C e Femminile.

“Con questo master – sottolinea il presidente regionale Nicolò Pecorella – la Federbocce Sicilia intende ulteriormente valorizzare tutti quegli atleti che nel corso dell’anno hanno ottenuto importanti risultati. La manifestazione rientra comunque in un più vasto programma di iniziative il cui fine è quello di promuovere lo sport delle bocce ma anche di far sì che, attraverso lo stesso, vi sia una sensibilizzazione maggiore nel favorire la piena inclusione delle divergenze sociali presenti sul territorio”.

Al termine delle gare si terrà la cerimonia di premiazione degli atleti vincitori alla quale parteciperanno le Autorità comunali di San Vito lo Capo, il delegato provinciale del CONI Elena Avellone e il presidente regionale della Fib Nicolò Pecorella.

Le bocce sono uno sport nel quale si lanciano delle sfere rigide in materiale metallico o sintetico, dette appunto bocce, e una sfera dal diametro inferiore, detto pallino oppure boccino. Il gioco è diffuso in tutti e 5 i continenti, in un totale di oltre 110 nazioni.

Questo sport è suddiviso in differenti specialità, delle quali le più diffuse sono la raffa, il volo (o boule lyonnaise), la pétanque e il bowls (o bocce sull’erba).

Hanno una tradizione antichissima: in Turchia sono state ritrovate alcune sfere in pietra antenate delle attuali bocce, che risalgono circa al 7000 a.C.; anche in Egitto sono stati trovati degli oggetti simili in una tomba, risalenti al II millennio a.C..