Trapani: esame innovativo sul cancro alla prostata al Sant’Antonio Abate.

Sono 7 i pazienti sottoposti a PET/CT con 18 F-Fluorocolina, uno degli esami più innovativi per la diagnosi precoce dei tumori della prostata.

L’esame, disponibile dai primi di ottobre nell’Unità di Medicina Nucleare e Centro Pet/CT dell’ospedale Sant’Antonio Abate per l’Asp di Trapani, consente la valutazione dell’estensione della patologia, la rilevazione di metastasi ed altre informazioni funzionali e metaboliche non disponibili con le metodiche convenzionali.

Il carcinoma prostatico è la neoplasia più diffusa dell’età avanzata nel sesso maschile e globalmente la seconda causa di morte per patologia tumorale. Nonostante l’elevato successo delle possibilità terapeutiche primarie definitive, la mortalità del carcinoma prostatico non si è ridotta, anzi in circa il 20-50% dei pazienti si assiste ad una recidiva biochimica in base allo stadio di malattia.

La diagnostica per immagini ha un ruolo fondamentale nel management diagnostico globale del tumore prostatico e nell’ identificazione precoce di recidive.