Supporto studenti, il Rotary Trapani Birgi dona tablet al “Ciaccio Montalto”. Il Rotary International da sempre impegnato in prima linea, a supporto sanitario, nel corso della crisi pandemica, continua il suo impegno sul territorio venendo incontro al disagio dei nostri giovani con iniziative rivolte a supporto della loro formazione in sinergia con le scuole.

Una delegazione del Rotary Club Trapani Birgi Mozia guidata dalla presidente, Salvina Di Vincenzo, insieme al segretario, Francesco Paolo Sieli, ha consegnato alla dirigente dell’Istituto “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, Anna Maria Sacco, due tablet per essere assegnati in comodato a tempo determinato a studenti di famiglie meno abbienti, selezionati a discrezione del Consiglio dell’Istituto per lo svolgimento della didattica a distanza (DAD).

Questi tablet fanno parte di una donazione ai Rotary Club del Distretto 2110 Sicilia-Malta da parte dell’Agenzia Governativa Americana USAID, che opera nel settore umanitario, che ha prescelto il Rotary International per una sovvenzione umanitaria nell’ambito della lotta alla pandemia contro il Covid 19 ed ha approvato, anche per quest’anno, per il Distretto trapanese un nuovo finanziamento per il progetto nell’ambito della didattica a distanza “Tablet per DAD” per venire incontro alle esigenze delle scuole e favorire le famiglie meno abbienti.

Questa esclusiva partnership pubblico-privata fa leva sulle capacità imprenditoriali e la leadership dei nostri volontari nella comunità e i funzionari con competenze tecniche e rapporti con le agenzie di governo dell’USAID. I volontari del Rotary collaborano con l’USAID e le agenzie governative come supervisori, ispettori, facilitatori, mentori, attivisti e istruttori in seno alle comunità, scuole e cliniche.

Sulla scia della collaborazione iniziale nella Repubblica Dominicana, nel Ghana e nelle Filippine, il Rotary e l’USAID insieme hanno impegnato 4 milioni di dollari per operare in tre Paesi: Ghana, Madagascar e Uganda. Nell’ambito dell’impegno del Rotary di impiegare 2 milioni di dollari in ognuno di questi Paesi, i Rotary club del posto sono impegnati a raccogliere 200.000 dollari.

La Dirigente Anna Maria Sacco nel ringraziare il Rotary per la donazione, si dice onorata per l’attenzione ricevuta e disponibile ad una collaborazione futura.