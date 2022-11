Trapani, la Cisl in piazza a sostegno delle donne

Volantinaggio e banchetti informativi davanti il mercato rionale del giovedì in piazzale Ilio a Trapani, per sostenere lavoratrici, disoccupate, giovani, pensionate, e tante donne che si occupano di accudire la famiglia, per far conoscere loro tutti i diritti nel mondo del lavoro e le misure a loro favore dal punto di vista previdenziale, vertenziale e sociale. L’iniziativa itinerante della Cisl Palermo Trapani e del suo Coordinamento Donne, “Noi Cisl Siamo. Con le donne, in piazza, per i diritti” si svolgerà a Trapani giovedì 3 novembre, dalle 9,30 alle 12.

Saranno presenti il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana con la sua segreteria, la coordinatrice Donne Cisl Palermo Trapani Delia Altavilla, oltre ai responsabili degli enti e associazioni del sindacato, Caf Cisl, Patronato Inas, Ufficio Vertenze, Sicet, Anolf, Adiconsum e Anteas.

“Il coordinamento donne sceglie di uscire dalle stanze per incontrare le donne e prendersene cura,informandole sui loro diritti e mettendo a disposizione tutti i servizi della Cisl, perché informare su tutto ciò che può sostenere le donne in tanti momenti della loro vita è una delle nostre missioni” commenta Delia Altavilla coordinatrice Donne Cisl Palermo Trapani. “Dalla maternità, alla pensione, all’assegno unico, tutte le questioni fiscali e non solo, la tutela dei diritti in quanto consumatori, le vertenze individuali, i problemi legati alla casa, il mondo del volontariato, e tutti i diritti delle immigrate. Sono solo alcuni dei servizi – spiega Federica Badami segretario organizzativo Cisl Palermo Trapani – che spiegheremo alle, e ai trapanesi, che saranno in visita al mercato distribuendo un volantino informativo e con tutti i nostri recapiti. Abbiamo deciso di raggiungere i cittadini con tutto il nostro bagaglio di esperienza in fatto di tutele per far comprendere che sono tanti i diritti da far valere, le misure sulle quali contare per migliorare lavita di tutti i giorni. Siamo noi che raggiungiamo chi ha più bisogno perché siamo dell’idea che in questo momento di grande difficoltà economica non bisogna lasciare solo nessuno”. “Il compito del sindacato – afferma Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani – è stare vicino alle persone, per questo nasce l’iniziativa itinerante insieme al nostro coordinamento Donne, perché spesso ciò che manca è la conoscenza di tutto ciò che può essere fondamentale per aiutare le persone nei momenti di difficoltà, ma non solo. Si tratta del secondo appuntamento dopo quello di Palermo che ha già mostrato, tutta la sua valenza, per via della grande partecipazione dei cittadini che ci hanno posto di richieste di ogni tipo”.