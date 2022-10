Stagnone, PD Marsala: “Mancato interesse dell’Amministrazione intollerabile”

Avevamo portato all’attenzione giorni fa, con una serie di foto, l’incuria in cui versa la Riserva dello Stagnone. Il bordo-pista è in gran parte saltato, molto spesso a causa di mezzi che la attraversano soprattutto nelle ore notturne e alle prime luci del mattino, i rifiuti sono abbandonati qua e là, i solarium sono di nuovo rotti e l’erosione costiera pericolosa.

Adesso ad intervenire è anche il Circolo PD di Marsala che ha sempre promosso, con l’Amministrazione Di Girolamo, la pista ciclopedonale.

“Non vi sono più spiegazioni plausibili che possano giustificare l’incuria della Riserva dello Stagnone da parte dell’Amministrazione Grillo – affermano i dem -. Continuare a manifestare tale noncuranza per un sito di interesse storico-naturalistico come la Riserva non è più tollerabile”.